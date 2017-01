Em Curitiba, Marcelo Odebrecht é ouvido por juiz auxiliar de Teori

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O executivo Marcelo Odebrecht foi ouvido na manhã desta sexta-feira (27) em Curitiba numa audiência sigilosa, como parte do processo de homologação do seu acordo de delação premiada. Um juiz auxiliar do ex-ministro Teori Zavascki, Márcio Schiefler Fontes, viajou até Curitiba para ouvir o executivo. A audiência começou por volta das 10h e durou cerca de duas horas. Esse é um procedimento padrão na delação premiada: antes da homologação, a Justiça ouve o candidato a delator para saber se o acordo foi feito espontaneamente, se o colaborador confirma os fatos narrados na delação e se o processo atendeu às regras da lei. Fontes também ouviu um outro executivo da Odebrecht na mesma ocasião, Valter Luís Arruda Lana, diretor da empresa na região Sul. As audiências acontecem na Justiça Federal do Paraná. A realização do encontro atende à ordem da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), de retomar as audiências de homologação do acordo da Odebrecht, após a morte do ministro Teori. Os trabalhos ficaram paralisados por alguns dias. Ainda não está definido se a ministra vai homologar a delação, ainda no recesso, ou se deixará a incumbência para o próximo relator da Lava Jato, ainda a ser escolhido.