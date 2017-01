Fiscalização fecha três bares e apreende máquinas de caça-níquel em Curitiba

A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) realizada na noite desta quinta-feira (26) fechou três estabelecimentos comerciais no Bairro Alto e no Uberaba. Em dois deles, no Bairro Alto, a Polícia Militar aprendeu duas máquinas do jogo caça-níquel.

O estabelecimento do Uberaba foi fechado por falta de alvará. As equipes estiveram também no bairro Cajuru.

Durante a ação, 37 pessoas foram abordadas e duas foram detidas. Foram emitidos 17 autos de infração de trânsito. A Aifu reuniu Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Setran, Secretaria do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos e Vigilância Sanitária.

Regularização

Após a regularização dos alvarás, todos os estabelecimentos voltarão a funcionar. O prazo para reabertura pode variar entre 48 horas até 15 dias, dependendo de cada situação.

Equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Assuntos Metropolitanos estão à disposição para o esclarecimento de dúvidas em relação à documentação necessária para o funcionamento de bares e casas noturnas em Curitiba. Os telefones são 3350-8324 (consulta comercial), 3350-8613 (fiscalização) e 3350-8358 (expedição do alvará). O plantão acontece das 14h às 17h30.

Balanço

Neste ano já foram feitas quatro Aifus em Curitiba, uma das ferramentas do programa Balada Protegida, de segurança dos frequentadores de bares e comerciantes. A Aifu, que já era realizada anteriormente pelo poder público, tem o comando da Polícia Militar e segue uma programação anual.

Nas Aifus são fiscalizadas as documentações dos estabelecimentos comerciais, condições sanitárias, licenciamento ambiental para sonorização, certificado do Corpo de Bombeiros e alvarás. Até agora, 14 estabelecimentos já foram fechados pelas fiscalizações.