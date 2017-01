Assalto a shopping termina com dois mortos na Grande São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens suspeitos de terem assaltado um shopping foram mortos por policiais militares na manhã desta sexta-feira (27), em Osasco, na Grande São Paulo. O assalto ocorreu no shopping União, por volta das 10h -momento em que as lojas estavam abrindo as portas. Segundo a PM, quatro homens armados tentaram roubar uma loja da Samsung. Seguranças do shopping perceberam o assalto e acionaram a Polícia Militar. Os criminosos fugiram por uma avenida próxima. Durante a perseguição, houve troca de tiros, de acordo com a PM. Dois dos homens foram mortos e outros dois ficaram feridos. Segundo o shopping União, o estabelecimento funciona normalmente na tarde desta sexta. A Samsung não informou se algo foi levado da loja.