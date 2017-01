Corinthians recusa 1ª proposta, mas ainda corre risco de perder Rodriguinho

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians faz jogo duro na negociação com representantes do Fenerbahce-TUR pelo meio-campista Rodriguinho. O clube paulista recusou a primeira proposta dos turcos, mas ainda pode ceder caso os números da negociação cheguem a um patamar maior. Rodriguinho, por sua vez, vê com bons olhos a ida para o futebol europeu depois de receber boas referências de Cristian, um dos companheiros mais próximos dele no elenco corintiano. Além disso, o meia ficou animado com os planos do técnico do Fenerbahce, o holandês Dick Advocaat, que pretende escalá-lo na posição que o agrada. Aos 28 anos, Rodriguinho renovou contrato com o Corinthians em março de 2016. O vínculo foi estendido até dezembro deste ano, mas a ideia do jogador era ter acertado até dezembro de 2018. Nesse atual cenário, o Corinthians corre o risco de ficar de mãos vazias, já que Rodriguinho pode assinar um pré-contrato com outro clube já no meio do ano. Tratada com a diretoria corintiana desde os últimos meses de 2016, a renovação do contrato do meio-campista emperrou. Nos primeiros dias de 2017, o prolongamento do vínculo por mais um ano era dado como certo, apesar do assédio chinês. Para contrata Rodriguinho em setembro de 2013, o clube paulista desembolsou R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos. O atleta chegou a ser emprestado duas vezes antes de ser reserva em 2015 e titular do time em 2016.