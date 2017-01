Contra lesões, Moisés e Mina têm treino especial e ficam fora da estreia

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não poderá contar com Yerri Mina e Moisés na estreia do Paulistão, contra o Botafogo, no dia 5 de fevereiro. Os dois jogadores recebem tratamento especial do departamento médico e físico e nem mesmo treinam normalmente com o grupo. O técnico Eduardo Baptista explicou nesta sexta-feira (27), em coletiva de imprensa, que a dupla precisa de um trabalho especial para evitar lesões no restante da temporada, especialmente a partir de março, quando a Libertadores começa. "Yerri fica fora da estreia contra o Botafogo. A informação é que ele deve ir para o campo no dia 6 de fevereiro. A gente tem tempo até a Libertadores. E estamos dando uma atenção especial na parte física. Ele teve algumas lesões e queremos que isso não ocorra mais. A gente tem quatro zagueiros em muito bom nível, então podemos ir com calma para termos o Mina o ano inteiro", explicou o treinador para depois dar a situação de Moisés. "O Moisés é parecido com o Mina. Temos um cuidado especial e ele precisa se condicionar um pouco. Ele vai fazer fortalecimento muscular para uma reta final e para a Libertadores. É uma direção de trabalho que o departamento médico e físico tomaram", completou. Além deles dois, o Palmeiras não contará também com Alejandro Guerra para a estreia. Os três também não atuarão neste domingo, contra a Ponte Preta, no último amistoso oficial do clube.