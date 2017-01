Sem espaço no Cruzeiro, argentino está perto de defender o Tijuana

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fora dos planos da comissão técnica de Mano Menezes, Matías Pisano está próximo de ser anunciado como novo reforço do Tijuana, do México, de acordo com o portal mexicano "MedioTiempo". O fato foi confirmado pelo UOL Esporte com uma pessoa ligada à diretoria do Cruzeiro. O jogador foi contratado por US$ 1 milhão (R$ 4 milhões à época), no fim de 2015, mais o perdão de uma dívida de US$ 700 mil do Independiente, da Argentina, por conta do empréstimo de Ernesto Farias aos hermanos. Pisano chegou a ser emprestado ao Santa Cruz, durante a temporada passada. Contudo, não se firmou. Sem espaço na Toca da Raposa II, ele se apresentou ao clube de Belo Horizonte somente nessa segunda-feira (23). O diretor de futebol Klauss Camara, o supervisor Pedro Moreira e o gerente de futebol Tinga se reuniram com o atleta e outros cinco "encostados" para falar sobre o futuro. No time da capital mineira, Pisano disputou 14 partidas e marcou um gol. Sem empolgar, ele deixou a equipe logo depois da chegada de Mano Menezes à Toca da Raposa.