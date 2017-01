Após conversa com presidente, Roger mostra confiança na chegada de Elias

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Faltam detalhes para que Elias seja anunciado como reforço do Atlético-MG para a temporada 2017. A diretoria alvinegra espera apenas pela finalização da parte burocrática para confirmar a contratação do volante. A expectativa é que tudo seja resolvido até o começo da próxima semana. Enquanto a torcida aguarda pela confirmação, o técnico Roger Machado é mais um a indicar que tudo está bem próximo de um final feliz. No treino desta sexta-feira (27), na Cidade do Galo, o presidente do clube, Daniel Nepomuceno, acompanhou a atividade e conversou bastante com o treinador. Ao ser questionado sobre a situação de Elias, Roger Machado demonstrou bastante otimismo. Sem citar o nome do volante, o treinador atleticano revelou como foi a conversa com Daniel Nepomuceno. "Foram mais sorrisos do que cara fechada, isso é um sinônimo de notícias boas. Espero contar com esses acréscimos de qualidade da maneira mais rápida possível. O Daniel e o Maluf estão fazendo todos os esforços. Dois dias atrás eu disse que nosso torcedor receberia notícias boas em breve e vai receber."