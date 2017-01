Destaques da programação (de 28 de janeiro a 3 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 28 Record TV, 15h30. K-9 – UM POLICIAL BOM PRA CACHORRO Título original: K-9 Produção: EUA, 1989 Direção: Rod Daniel Elenco: James Belushi, Ed O'Neill, Rod Daniel O atrapalhado policial Michael Dooley precisa de auxílio para combater um traficante de drogas que tentou assassiná-lo. A ajuda vem de um cachorro temperamental, que foi treinado para farejar drogas. Juntos, eles vão tentar colocar o criminoso atrás das grades. - DOMINGO, 29 Globo, 15h20. JUMPER Título original: Jumper Produção: EUA, 2008 Direção: Doug Liman Elenco: Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson, Rachel Bilson, Michael Rooker, Diane Lane David Rice é Jumper, um rapaz nascido com a incrível habilidade de se teletransportar para qualquer ponto do planeta. Quando descobre que há outros como ele, David se vê em meio a um antigo confronto e passa a ser caçado por um grupo que busca destruir todos os jumpers. Agora, o dom extraordinário de David pode ser sua única esperança de sobrevivência. - SEGUNDA, 30 Globo, 22h42. QUALQUER GATO VIRA-LATA 2 Produção: Brasil, 2015 Direção: Marcelo Antunez e Roberto Santucci Elenco: Cleo Pires, Malvino Salvador, Dudu Azevedo, Rita Guedes, Mel Maia Tati e Conrado viajam a Cancún, onde ele participa de uma conferência para o lançamento de seu livro. Lá, ela aproveita a ocasião para pedi-lo em casamento, com transmissão via internet para todos os amigos no brasil. Ao responder, porém, Conrado solta apenas um “posso pensar?”. A moça, então, se decepciona,e Marcelo, ex de Tati, volta a ter esperanças. - TERÇA, 31 Globo, 15h15. O BESOURO VERDE Título original: The Green Hornet Produção: EUA, 2011 Direção: Michel Gondry Elenco: Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz, Tom Wilkinson, Christoph Waltz Perto dos 30 anos, Britt não quer saber de responsabilidades. Quando seu pai morre misteriosamente, contudo, ele precisa assumir o negócio da família. Milionário e entediado, resolve criar um personagem junto com seu fiel funcionário, fera das artes marciais e grande inventor de máquinas revolucionarias. Surge então o Besouro Verde. Só que a cidade está nas garras de um criminoso que busca um meio de aterrorizar as pessoas. - QUARTA, 1 de fevereiro Globo, 15h14 O INCRÍVEL LIVRO DE HIPNOTISMO DE MOLLY Título original: Molly Moon Produção: Canadá, 2015 Direção: N.Christopher Rowley Elenco: Raffey Cassidy, Anne-Marie Duff, Celia Imrie, Ben Miller, Dominc Monaghan, Emily Watson Uma menina órfã acha um livro de hipnose e, após praticar a técnica com algumas pessoas, consegue ir até Nova Iorque, onde se torna rica e famosa. Mas, ao descobrir a existência do livro, um homem sequestra seu cachorro com a intenção de chantageá-la a roubar um banco. - QUINTA, 2 Globo, 15h14 A FERA Título original: Beastly Produção: EUA, 2011 Direção: Daniel Barnz Elenco: Alex Pettyfer, Vanessa Hudgens, Mary-Kate Olsen, Justin Bradley Kyle era um jovem bem-sucedido e cobiçado pelas mulheres, que só se importava com a aparência. Um dia, ele humilha Kendra, uma poderosa colega de classe. Ela lança um feitiço que o deixa desfigurado. A maldição durará um ano, mas só se Kyle conseguir fazer com que uma mulher o ame pelo que ele é, e não por sua aparência. Ele passa a ter esperanças quando outra colega de colégio, Lindy, entra em sua vida. - SEXTA, 3 Globo, 15h16 O TERNO DE 2 BILHÕES DE DÓLARES Título original: The Tuxedo Produção: EUA, 2002 Direção: Kevin Donovan Elenco: Jackie Chan, Ritchie Coster, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs Após colocar um terno que dá superpoderes a quem o veste, Jimmy Tong se envolve em uma intriga internacional de espionagem.