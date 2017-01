São Paulo tem janeiro com mais chuva que a média

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade desta quinta (26) sobre a capital paulista elevou para 449,6 mm (milímetros) o volume de chuva registrado no acumulado do mês de janeiro, bem acima da média histórica de 261,2 mm. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), este é o quarto janeiro mais chuvoso dos últimos 74 anos. O último recorde para janeiro foi observado em 2011, quando choveu 493,7 mm. As informações são da Agência Brasil. A chuva desta quinta (26) caiu em forma de pancada, juntamente com descargas elétricas e intensas rajadas de vento, que ultrapassaram 80 quilômetros por hora. A chuva foi provocada pela zona de convergência de umidade e a propagação de um sistema frontal pelo oceano, que eleva a possibilidade de áreas de instabilidade também nos próximos dias. ÁRVORES A forte chuva na capital paulista derrubou 132 árvores sobre vias públicas, fiações e residências, de acordo com a Defesa Civil. Na Rua Peixoto Gomide, uma árvore de grande porte atingiu a rede elétrica e interditou duas faixas da via. Na Rua Andrade Neves, uma árvore caiu sobre um carro. No Hospital Emílio Ribas, uma árvore caiu na área interna e atingiu a tubulação de gás do hospital, que não sofreu danos. Foram registrados oito pontos de alagamento. A Avenida 23 de Maio ficou alagada no cruzamento com o Viaduto General Euclides de Figueiredo. Um grande trecho na Rua Antônio Dinapole ficou intransitável devido ao transbordamento do córrego Taipa. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) fez o bombeamento, das 13h às 23h desta quinta (26), das águas do Rio Pinheiros para a Represa Billings. DESLIZAMENTO Na área central do município de Caieiras, na Grande São Paulo, houve deslizamento de terra que atingiu uma casa na Rua João Dartora. Ninguém ficou ferido com gravidade. Postes de energia elétrica caíram e o fornecimento de água precisou ser restabelecido pela Sabesp. Segundo a Defesa Civil, 17 pessoas foram para a casa de parentes, já que três casas foram interditadas. Em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, o Rio Tietê transbordou e inundou 15 casas, deixando 27 pessoas desabrigadas. A previsão para este sábado (28) é de tempo instável. O sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação da temperatura. Os termômetros variam entre a mínima de 19°C e a máxima de 27°C. As chuvas mais intensas se concentram no decorrer da tarde, mas podem ocorrer à noite.