Grêmio treina sem Pedro Geromel e agenda reunião com agente

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Geromel não participou do treinamento do Grêmio desta sexta-feira (27). O jogador realizou apenas atividades de recuperação, na academia. Enquanto isso, a possibilidade de saída do clube será tratada entre a direção e o agente do atleta na próxima terça-feira (31). O comando gremista acertou uma reunião com o empresário Maickel Portella, que gere a carreira do defensor. Em pauta as propostas pelo atleta e um suposto descontentamento pela falta de valorização interna. Enquanto isso, o discurso de Geromel segue o mesmo. O desejo de permanecer no clube pauta toda manifestação do jogador. "Estou muito feliz no Grêmio e sou muito grato ao clube", disse enquanto defendia a seleção brasileira durante a preparação para o amistoso contra Colômbia, vencido por 1 a 0. Neste compromisso, aliás, ele foi titular durante os 90 minutos e por conta do desgaste é que ainda não voltou ao campo para trabalhar com os demais jogadores. RENATO GAÚCHO No início do treino desta sexta (27), Renato Gaúcho deixou o gramado do CT Luiz Carvalho. O treinador se dirigiu aos vestiários e não regressou. Segundo revelou o goleiro Marcelo Grohe em entrevista coletiva, trata-se de um problema particular. O Grêmio estreia em jogos oficiais na temporada apenas na semana que vem. Enfrentará o Ypiranga-RS, pelo Gauchão, na Arena, às 17h (horário de Brasília) do próximo domingo.