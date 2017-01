Desaparecida, criança passa a noite com cães em mata

Foi tudo muito rápido, bastou um momento de descuido para que uma família de Três Lagos, região leste de Mato Grosso do Sul, passasse a noite de quinta-feira (26) na angústia.

Um garoto de três anos e 11 meses desapareceu da casa onde mora com a família, e só foi encontrado 12 horas depois, na manhã desta sexta-feira (27), por equipes de resgate que passaram a madrugada procurando a criança.

A casa da família fica em uma chácara, cercada por muitas matas. Segundo a avó da criança, que tomava conta do menino no momento do desaparecimento, ele passou a noite com os cachorros da família a uma distância de 2,5 km da casa, perto de um córrego.

Por volta das 6h da manhã, a criança viu uma viatura policial e se aproximou, dando fim à aflição dos famíliares. O menino foi encontrado sem nenhum ferimento, apenas com algumas picadas de mosquito.