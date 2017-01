Apresentador dança e faz striptease ao encerrar 'SBT Notícias'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dudu Camargo, o apresentador de 18 anos que Silvio Santos escolheu para comandar um dos telejornais do SBT, tem causado polêmica. Nesta sexta-feira (27) não foi diferente. Ao encerrar o "SBT Notícias", o comandante da atração fez um striptease. Ao som da música "Sexta-feira, Sua Linda", o apresentador tirou o paletó, a gravata e abriu os primeiros botões da camisa para comemorar a chegada do fim de semana. Enquanto dançava empolgado, ele até mesmo deixou o ponto eletrônico cair de sua orelha. Bem mais discreto que Dudu, Chico Pinheiro é outro apresentador que tem feito sucesso com os telespectadores ao se animar com um fim de semana sem plantão. Quando foi chamado para substituir William Bonner no "Jornal Nacional", após o filho do editor-chefe da atração ter sofrido um acidente de carro, ele disse "graças a Deus hoje é sexta-feira", bordão comum em suas transmissões matinais, mas que ainda não havia sido dito no principal telejornal da Globo.