Cabral perde defesa por falta de condições financeiras

(foto: Agência Brasil)

O escritório de advogados responsável por fazer a defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se retirou nesta sexta-feira (27) do processo que é um desdobramento da Operação Lava Jato. Segundo o site G1, a justificativa deste desligamento seria a falta de condições da família de Cabral em honrar com os honorários advocatícios.

Cabral foi preso em novembro do ano passado durante a Operação Calicute deflagrada pela Polícia Federal, que investiga fraude em licitações do governo fluminense. O ex-governador liderava um grupo que teria recebido propina de várias empreiteiras.