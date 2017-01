Empresa brasileira cria sistema para agilizar processos

A Sinax, empresa brasileira de prestação de serviços de integração, gestão de processos e informações, é uma das vencedoras do prestigiado prêmio Global Awards for Excellence in BPM, iniciativa coordenada pela Workflow Management Coalition (WfMC). O case premiado é a solução desenvolvida pela Sinax para a Prefeitura de Maringá, no Paraná, que agilizou o processo de avaliação dos pedidos de alvará de construção civil, reduzindo o tempo de análise de seis meses para 15 dias. Hoje, todas as secretarias da cidade se beneficiam da solução, que dá mais agilidade e transparência no relacionamento do poder público com os cidadãos.



Para conquistar o resultado, a empresa implementou o PGD Sinax, plataforma focada em segurança, eficiência, agilidade e acessibilidade nos processos de gestão da informação. A Sinax desenhou novos fluxos de processos e customizou uma ferramenta digital para acelerar a avaliação das solicitações de alvará da cidade, o terceiro maior município do Estado do Paraná, como parte do programa “Agiliza Obras”. A Sinax presta o serviço para a Prefeitura de Maringá desde 2012.



As incorporadoras, construtoras, investidores e profissionais responsáveis por novos empreendimentos ou pela ampliação de construções existentes fazem o pedido de alvará em ambiente virtual, acompanham todo o processo na web, além de receber avisos por celular confirmando a conclusão de etapas. Para a prefeitura, isso representa ganho de relacionamento com os cidadãos, prestação mais eficiente de serviços e antecipação de receitas, uma vez que os processos ficam mais rápidos. A ferramenta adotada é de uso simples, fácil e 100% desenvolvida no Brasil. Mais um dos efeitos positivos é a redução no uso de papel e documentos impressos: o sistema permite que a transação seja feita de forma virtual. A economia com impressões foi de R$ 104 mil em apenas um ano.



Sobre o Global Awards for Excellence in BPM

A WfMC, fundada em 1993 e com sede nos Estados Unidos, é uma organização global para usuários, desenvolvedores e grupos de pesquisas envolvidos com o estudo de Workflows, Business Process Management (BPM), além de simulações de processos de negócios e otimização de fluxos. A WfMC define o padrão internacional de mapeamento de processos e BPM e também promove o Global Awards for Excellence in BPM. O prêmio reconhece, desde 1996, instituições comprometidas com a excelência na gestão de processos. A premiação prioriza três dimensões para definir os cases vencedores: impacto, inovação e implementação.



Sobre a Sinax

A Sinax é uma empresa 100% brasileira criada com o objetivo de garantir maior agilidade, segurança e eficiência à gestão de seus clientes, oferecendo soluções com foco em tecnologia, inovação e melhoria de processos. A empresa oferece um pacote integrado de serviços que inclui a consultoria de processos, a customização da sua solução PGD Sinax e a Logística Documental.

O sistema de virtualização de processos e gestão de documentos, o PGD SINAX, permite que a gestão de informações dos clientes se torne mais segura, eficiente, ágil e acessível, podendo eliminar a utilização de papel no dia a dia da instituição.