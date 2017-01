Trump e presidente mexicano falam ao telefone durante uma hora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, mantiveram uma conversa telefônica de uma hora nesta sexta-feira (27), informou uma autoridade da Casa Branca. Não foram divulgados detalhes sobre a conversa, mas espera-se que a Casa Branca dê maiores informações ainda nesta sexta. Uma autoridade do gabinete da Presidência do México confirmou a conversa, que ocorre em meio a uma crescente crise diplomática, depois que Peña Nieto cancelou uma viagem a Washington para uma reunião com Trump. O presidente americano tem exigido repetidamente que o México pague por um muro na fronteira dos EUA para deter a imigração ilegal. Trump ameaçou nesta quinta-feira (26) impor uma tarifa de 20% sobre todos os produtos importados do México e usar os bilhões arrecadados para pagar pelo muro. Na pauta do encontro em Washington que ocorreria na próxima semana, estava a renegociação do acordo de livre comércio entre Canadá, México e EUA, o Nafta, e a construção do muro. Se for efetivamente adotada, a tarifa enterrará o acordo de livre comércio Nafta, que vigora desde 1994 entre EUA, México e Canadá, e prevê impostos de importação zerados ou muito baixos entre os países.