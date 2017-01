Barcelona aprova norma que proíbe novos hotéis no centro da cidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de Barcelona aprovou nesta sexta-feira (27) uma norma que proíbe a abertura de novos hotéis no centro da cidade espanhola -a não ser que um existente seja fechado. A medida entrou em vigor nesta sexta e integra o Plano Especial Urbanístico de Alojamentos Turísticos (Peuat), uma das promessas de campanha da prefeita Ada Colau. O plano divide a cidade em quatro zonas e projeta o decrescimento turístico do centro de Barcelona. A oferta de alojamentos será congelada em uma segunda zona, para que os novos hotéis sejam instalados na periferia -ainda assim, essas zonas 3 e 4 serão de crescimento limitado. A secretária de Ecologia, Urbanismo e Mobilidade, Janet Sanz, afirmou que se trata de um passo decisivo para a regulação do turismo. "Precisamos acabar com o 'open bar' que acontece sem controle na cidade", disse Sanz, que ressaltou que nenhum grupo político da cidade duvida da necessidade de se regular os alojamentos turísticos.