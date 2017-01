Museu de História Natural volta a abrir aos domingos

(foto: SMCS)

Depois de seis meses fechado aos domingos, o Museu de História Natural do Capão da Imbuia, referência nacional em pesquisa zoológica, volta a abrir para visitação neste dia. A reabertura acontece neste domingo (29), com atendimento das 9h às 17h e entrada gratuita.

Além da pesquisa da fauna curitibana, o museu possui áreas de exposições que apresentam os dioramas, diversos ecossistemas e os seus animais, como a floresta com araucária, cerrado, ambiente marinho.

Há ainda um local reservado para a mostra de animais taxidermizados (empalhados), com as aves de rapina e animais em extinção.

Na área externa, a atração é a passarela suspensa que permite ao visitante transitar por um bosque original com araucárias, uma das poucas áreas remanescentes de floresta nativa na região.

Educação e pesquisa

Durante o ano letivo, o Museu de História Natural recebe visitas por meio de agendamento de escolas de toda a região de Curitiba. O trabalho de educação ambiental inclui a orientação sobre os animais de ambiente urbano e áreas de entorno e alguns animais que já habitaram a floresta com araucárias.

“Temos também animais taxidermizados oriundos do Zoológico de Curitiba, dando a oportunidade de se conhecer a riqueza da fauna local e de outros países”, conta a diretora do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Márcia Arzua. As crianças trabalham ainda assuntos relacionados às zoonoses urbanas e os seus principais vetores – gambás, ratos e pombas domésticas.

Na área de pesquisa científica, são desenvolvidos trabalhos de fauna, biodiversidade urbana, saúde pública e espécies bioindicadoras, além de ecologia e conservação da fauna e remanescentes florestais urbanos.

O museu faz parte da Rede Paranaense de Coleções Biológicas, o projeto Taxonline. Antes pertencente ao Museu Paranaense, é de responsabilidade da Prefeitura de Curitiba desde 1981.

Serviço:

Museu de História Natural

Endereço: Rua Benedito Conceição, 407, esquina com Rua Nivaldo Braga, Capão da Imbuia.

Horários de atendimento: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Aos domingos, das 9h às 17h.

Entrada: gratuita