Balada Protegida terá ações educativas em três locais nesta sexta

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba faz nesta sexta-feira (27) a segunda edição do ano do programa Balada Protegida. A abordagem educativa será feita simultaneamente na Avenida Vicente Machado e Rua Coronel Dulcídio, no Batel, e na Rua Itupava, no Alto da XV, com início às 22h e encerramento às 2h de sábado (28).

Viaturas da Guarda Municipal estarão nos locais e agentes da Setran e do Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) farão a orientação e organização do trânsito.

Também serão feitas abordagens educativas, com distribuição de material gráfico sobre prevenção de acidentes, e o teste de alcoolemia no sangue, com bafômetros descartáveis cedidos pelo Detran-PR - ação voluntária, as pessoas não são obrigadas a participar. O objetivo é orientar sobre os riscos de dirigir alcoolizado.

Endereços

Na Avenida Vicente Machado, a Bala Protegida será feita entre a Coronel Dulcídio e a Presidente Taunay. Na Rua Coronel Dulcídio, entre as ruas Comendador Araújo e Benjamin Lins. Nestes locais serão colocados cones nas ruas para isolar a pista da direita das vias (lateral à calçada dos bares e restaurantes).

Este espaço dentro dos cones será utilizado pelo público que permanece na frente dos bares. Isto aumenta a segurança dos frequentadores e evita o risco de atropelamentos. Agentes da Setran também vão orientar os motoristas a diminuir a velocidade ao passar pelo local.

Na Rua Itupava, entre a Rua Fernandes de Barros e o Jardim Ambiental, serão colocados cones de sinalização para redução de velocidade dos veículos. Também serão feitas as ações de orientação educativa.

Proteção

Nos três pontos da Balada Protegida a Guarda Municipal estará presente para repressão ao tráfico de drogas, comércio irregular, e prevenção e combate à perturbação do sossego.

A Defesa Civil de Curitiba fará orientações sobre planos de emergências aos proprietários dos estabelecimentos. Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Vigilância Sanitária também estarão na ação conjunta para fiscalização em caso de irregularidades e para prestar esclarecimentos em caso de dúvidas.