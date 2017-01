Vestibular da Universidade Positivo terá linha especial neste sábado

(foto: Divulgação)

Candidatos inscritos no concurso vestibular da Universidade Positivo, que farão as provas das 15h às 18h deste sábado (28), contarão com a Linha Especial Universidade Positivo. Essa linha especial reforça a já existente – Universidade Positivo -, e vai funcionar a partir das 12h, com saídas do Terminal Campo Comprido.

Após às 15h, os ônibus da linha especial aguardam na universidade para viagens de retorno ao terminal, até o fim da prova. O número de viagens será de acordo com a demanda dos passageiros, com fiscalização da URBS – Urbanização de Curitiba S/A, que gerencia o sistema de transporte.

A linha Universidade Positivo também funciona normalmente. Os horários estão disponíveis no site da URBS (www.urbs.curitiba.pr.gov.br).

A prova seletiva é para todos os cursos de Bacharelado e Licenciatura, bem como para os cursos presenciais do Centro Tecnológico e cursos de Ensino à Distância, exceto Medicina.