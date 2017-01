Ruas do Centro e da região da Praça da Espanha terão bloqueios no domingo

Ruas do Centro, Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira e Seminário terão bloqueios de trânsito no domingo (29) em razão de obras da Copel e de uma corrida de rua.

Das 7h às 18h, a Copel fará uma obra de manutenção na rede subterrânea e haverá bloqueio total de trânsito em dois cruzamentos do Centro.

O cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com Rua Barão do Rio Branco ficará bloqueado. Os motoristas que trafegarem pela Marechal Deodoro não poderão virar à direita na Barão do Rio Branco.

O cruzamento da Rua Riachuelo com a Rua São Francisco também será bloqueado. O motorista que estiver na Riachuelo não conseguirá virar à esquerda na São Francisco.

Corrida

As ruas próximas à Praça da Espanha também terão bloqueio de trânsito na manhã de domingo (29). Às 7 horas, haverá a largada da corrida Batel Run. A prova tem previsão para acabar às 8h30.

Agentes da Setran vão orientar o trânsito na região. O percurso vai passar pela Carlos de Carvalho, Alferes Ângelo Sampaio, Visconde de Guarapuava, Desembargador Costa Carvalho, Martin Afonso, Presidente Taunay, Dom Pedro II, Sete de Setembro e Major Heitor Guimarães.