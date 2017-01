Bruno Henrique assina contrato de quatro anos com o Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Henrique, ex-Goiás e que estava no Wolfsburg, da Alemanha, assinou contrato de quatro temporadas com o Santos nesta sexta-feira (27). O novo reforço diz que está ansioso para estrear e ressalta que se identifica com o estilo ofensivo de jogo dos Meninos da Vila. "Estou ansioso de poder estrear logo pelo Santos. Eu já estava ansioso na Alemanha para que essa negociação se concretizasse. Pelo tempo que fiquei na Alemanha, aprendi muitas coisas, como responsabilidade. É um time que me identifico bastante pelo estilo de jogo. Tem um treinador que apostou em mim desde 2015, quando ainda estava no Goiás. Isso me fez vir pra cá e me tornar mais um Menino da Vila", afirmou Bruno Henrique. Agora, o atacante retorna a Alemanha para acertar detalhes de sua mudança e volta ao Brasil na próxima semana, quando será apresentado oficialmente pelo clube. Bruno Henrique não deve ficar a disposição para a estreia do Santos no Campeonato Paulista, diante do Linense, dia 3, na Vila Belmiro. O Santos pagou R$ 15 milhões para contratar Bruno Henrique. O atleta é o reforço mais caro da era Modesto Roma, que assumiu a presidência do clube no início de 2015. O valor será parcelado em quatro parcelas anuais. A ideia da diretoria santista é fechar o ciclo de contratações com a chegada de Bruno Henrique. Até o momento, o Santos fechou a contratação de seis atletas. Além de Bruno Henrique, o clube fechou com os atacantes Kayke e Vladimir Hernandez, o volante Leandro Donizete, o zagueiro Cleber e o lateral ambidestro Matheus Ribeiro.