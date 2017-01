Rapaz arma falso sequestro para tirar dinheiro da família

Na data de hoje (27/01/2017) o Grupo T.I.G.R.E. da Polícia Civil, grupo de elite especializado em extorsão mediante sequestro, elucidou mais um caso de “falso sequestro” ocorrido na região de Curitiba. Ontem, a família de um rapaz de 26 anos procurou a Polícia Civil para comunicar que um dos irmãos havia desaparecido e que após o seu desaparecimento a família passou a receber, via “whatsapp”, diversas mensagens, imagens e áudios, no sentido de que ele estaria sequestrado, sendo que os supostos sequestradores exigiam R$20.000,00 (vinte mil reais) para que o rapaz fosse libertado. Além disso, os sequestradores diziam que, caso a quantia não fosse paga, alguma criança da família seria sequestrada. Entre as imagens encaminhadas no intuito de aterrorizar a família, aparece a suposta vítima, amordaçada e presa a uma cadeira, dentro de um quarto de hotel.



