Atlético escala oito pratas-da-casa para jogo em Paranaguá

Yago: atacante é um dos escalados para enfrentar o Rio Branco (foto: Franklin de Freitas)

Weverton; Léo, José Ivaldo, Marcão e Renan Lodi; Luiz Otávio, Matheus Rossetto, Matheus Anjos, Yago e Bruno Rodrigues; Crysan.

Essa é a provável escalação do Atlético Paranaense para domingo (dia 29) às 17 horas na Estradinha, em Paranaguá, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, contra o Rio Branco.

Dos 11 prováveis titulares, apenas três não foram formados nas categorias de base do Atlético: o goleiro Weverton, o lateral-direito Léo e o volante Luiz Otávio.

O técnico Paulo Autuori vai poupar os principais jogadores para a estreia na Copa Libertadores, em 1º de fevereiro (quarta-feira), contra o Millionarios, da Colômbia, na Arena da Baixada.

Weverton será titular também na Libertadores. Ele vai jogar por decisão da comissão técnica. Léo se apresentou ao Atlético mais tarde que os jogadores, devido sua negociação com o Flamengo. “O Weverton vai jogar. Foi definido com o Luciano [Oliveira, preparador de goleiros] e com o próprio atleta. O Léo também. Ele está precisando, porque chegou um pouco mais tarde pela demora nas negociações”, disse Autuori.

Luiz Otávio veio do time de juniores do Atlético, mas foi formado nas categorias de base do Paraná Clube e ainda pertence ao clube da Vila Capanema. Ele está emprestado para o clube rubro-negro.

Na provável escalação, duas mudanças podem correr. O zagueiro Jacy e o atacante Murillo Magno podem entrar na equipe. Os dois são das categorias de base.

“Neste momento, há uma preocupação nossa com as competições que vamos disputar e com o pouco tempo de preparação. É importante saber gerir bem o esforço de cada um. Mas são jogadores que já são realidade e por isso estão conosco”, afirmou Autuori. “O Zé Ivaldo, Jacy, e Marcão [zagueiros] podem jogar. O Renan [Lodi] sim. Luiz Otávio deve jogar e temos o [Matheus] Rossetto. Na frente, teremos algumas opções, como o Bruno [Rodrigues], Yago, Murillo e Crysan. O importante é estarmos atentos aos jogadores que estarão relacionados também para quarta-feira”, explicou o treinador.



“Temos um grupo de jogadores composto por diferentes faixas etárias. Mas é um grupo único. Vamos distribuir conforme nossas necessidades, para que possamos manter o nível de atuação dentro do que queremos”, comentou Autuori.