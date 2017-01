Era uma pessoa viciada em mentir, diz Deborah Secco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank tem conseguido tirar confissões curiosas de famosos em seu canal do YouTube. Com Deborah Secco não foi diferente. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (27), a protagonista de "Malhação" afirmou que tinha mania de contar mentiras e só parou quando conheceu o marido, o empresário Hugo Moura. "Eu era uma pessoa viciada em mentir", declarou Deborah. "Não tinha nem por que mentir. Se você me perguntasse o que eu comi hoje, eu ia falar outra coisa. Era louca, doente. Eu mentia o nome para um, o nome para o outro. Mas desde que o Hugo chegou na minha vida, eu não consigo mais mentir", completou. Ainda falando sobre o marido, a atriz afirmou que nunca se viu como uma pessoa ciumenta, embora enquanto esperava Maria Flor tenha ficado um pouco mais tensa. "Eu não sou uma pessoa ciumenta, mas na gravidez fiquei muito. Só que eu confio no que a gente tem. É claro que eu não quero perdê-lo e não quero imaginá-lo com outra mulher, mas eu confio muito nele e no que a gente tem", declarou. Durante a entrevista, a atriz afirmou que não é adepta de ter momentos íntimos do casal em locais diferentes. "Não sou muito de lugares estranhos. Prefiro um lugarzinho confortável", declarou. Ela afirmou, ainda, que já fingiu orgasmo. "Eu fingi muito bem gravando 'Bruna Surfistinha'", disse.