Na Arena das Dunas, em Natal, Flamengo estreia ante Boavista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após brigar pelo título do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras e no fim terminar apenas na terceira posição, o Flamengo disputa seu primeiro jogo oficial na temporada 2017 contra o Boavista, na Arena das Dunas, em Natal, às 19h30 deste sábado (28), pela primeira rodada da Taça Guanabara.

A grande novidade do clube carioca foi a contratação do meia argentino Dario Conca, ídolo do arquirrival Fluminense. No entanto, o craque não será opção tão cedo para o técnico Zé Ricardo.

O atleta se recupera de uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo, quando ainda atuava pelo futebol chinês, e deverá ser opção somente a partir de abril. Outra novidade do time rubronegro é o volante Rômulo, que fez boa pré-temporada, mas deve começar a partida no banco de reserva, sendo opção para a segunda etapa.

Uma das maiores preocupações de Zé Ricardo para o ano de 2017, se quiser levantar um caneco -algo que não acontece desde 2014-, é melhorar o poderio ofensivo do time, que, apesar de contar com nomes de peso como Paolo Guerrero e Leandro Damião, não é dos mais eficientes. A baixa produtividade ficou evidente no amistoso do último sábado (21), diante do Vila Nova, quando a equipe perdeu por 2 a 1. Já o Boavista vem com jogadores bastante conhecidos da torcida flamenguista.

O goleiro Felipe, os zagueiros Anderson Luiz, Gustavo Geladeira, Renato Silva, e os meias Erick Flores e Fellype Gabriel defendem as cores do time de Saquarema, que é comandado pelo folclórico Joel Santana.

FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão, Éverton, Diego e Mancuello; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

BOAVISTA Felipe; Thiaguinho, Antônio Carlos, Gustavo e Pedro Botelho; Pedroso, Thiaguinho Silva, Fellype Gabriel e Erick Flores; Mateus Paraná e Marcelo Nicácio. Técnico: Joel Santana.

Estádio: Arena das Dunas, em Natal

Horário: 19h30 Juiz: Leonardo Garcia Cavaleiro