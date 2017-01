De olho na Libertadores, Camilo será único titular no Nilton Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo derrotado pelo Madureira no meio de semana, o Botafogo não utilizará força máxima na partida contra o Nova Iguaçu, neste sábado (28), pela primeira rodada da Taça Guanabara. O jogo será às 17h, no estádio Nilton Santos. O time carioca não esconde que sua prioridade é a estreia na Taça Libertadores, na próxima quarta-feira (1º), contra o Colo-Colo (CHI). Por esse motivo, o técnico Jair Ventura utilizará uma equipe praticamente reserva.

O único titular confirmado é o meia Camilo, que atuou poucos minutos no amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia, na última quarta. Recém-contratados, os atacantes Guilherme e Joel tiveram seus nomes publicados no BID (Boletim Informativo Diário) nesta sexta-feira (27) e já têm condições de estrear. Eles devem ficar no banco de reservas amanhã.

NOVA IGUAÇU — O Nova Iguaçu chega embalado após se classificar em segundo lugar na fase preliminar do Estadual. Com passagens pela Europa e Ásia, o atacante Adriano é uma das peças mais experientes do elenco.

BOTAFOGO x NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO Helton Leite; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Dudu Cearense, Leandrinho e Camilo; Pachu e Sassá. Técnico: Jair Ventura

NOVA IGUAÇU Jefferson; Crispim, Raphael, Murilo e Lucas; Iuri, Caio Cézar, Wescley e Paulo Henrique; Adriano e Marlon. Técnico: Edson Souza

Estádio: Nilton Santos, no Rio Horário: 17h Juiz: Bruno Arleu de Araújo