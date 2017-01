Lista de desfalques do Coritiba reduz de sete para cinco

Henrique Almeida (à esquerda): atacante segue com a delegação do Coxa para Cianorte (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba conseguiu liberar mais dois jogadores para a primeira partida oficial em 2017. No próximo domingo (dia 29), às 17 horas, o time enfrenta o Cianorte, no Estádio Albino Turbay, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. A previsão é que o atacante colombiano Filigrana não tivesse a documentação regularizada a tempo. No entanto, há poucos minutos do prazo final para registro, o Coxa conseguiu incluir o contrato do atleta no BID da CBF.

Com isso, Filigrana passa disputar posição no time titular na ponta-esquerda. Nos treinos, essa função foi exercida pelo meia Ruy. “Procuro sempre o ataque, o gol. Gosto de jogar pela ponta esquerda, de driblar, tocar e buscar o gol”, disse o colombiano.

Outro reforço para o jogo é o atacante Henrique Almeida. A previsão inicial é que ficasse em treinamentos físicos em Curitiba. No entanto, foi chamado de última hora para viajar para Cianorte e integrar a delegação. A tendência é que comece no banco de reservas e entre no segundo tempo.

Os cinco desfalques são o lateral-direito Dodô, o volante Jonas e os atacantes Rildo, Neto Berola e Kleber.

Kleber está suspenso na primeira rodada do Estadual, devido a punição do TJD-PR. Ele foi suspenso por um jogo por ter se envolvido em confusão com o lateral-direito Léo, em Atletiba de 2016. O lateral-direito Dodô está com a seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria. Os demais jogadores passam por processo específico de recuperação física.

Com isso, a provável escalação para domingo é Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho, Alan Santos e Matheus Galdezani (Yan); Iago, Ruy (Filigrana) e Léo Santos.