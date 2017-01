Fim de semana de chuva em Curitiba e no Litoral

(foto: Reprodução/Simepar)

A previsão do tempo para fim de semana em Curitiba e no Litoral do Paraná é de pancadas de chuva e temperaturas moderadas. Segundo o Simepar - Sistema Meteorológico do Paraná, tudo indica que o sábado e o domingo terão chuvas durante quase todo o dia na capital e nas praias.

Em Curitiba, as temperaturas devem ficar entre 16º a 23º no sábado e entre 17º a 25º no domingo.

No Litoral, a previsão é de 21º a 26º no sábado e 21º a 27º no domingo.

“Seguimos neste sábado com ingresso de umidade e calor desde o Norte do Brasil em direção ao Paraná. Desta forma o tempo continua bastante instável entre o norte, parte dos Campos Gerais e no leste paranaense (RMC e litoral). Nestes setores chove a qualquer momento do dia, com temperaturas mais amenas. No noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul o Sol aparece desde cedo, por isso aquece mais. À tarde há pequena chance de chuvas nestas regiões”, afirma o relatório do Simepar.