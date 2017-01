Desgaste físico pode mudar escalação do Paraná Clube

O Paraná Clube estreia no Campeonato Paranaense 2017 no domingo (dia 29) às 17 horas, na Vila Capanema, quando recebe o Foz, pela primeira rodada. O jogo terá transmissão da TV Globo (RPC) para o Estado do Paraná.

O primeiro jogo oficial do clube em 2017 foi na última quarta-feira (dia 25) — vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, pela Primeira Liga.

O desgaste físico acumulado da pré-temporada (período em que a carga de treinos é mais intensa) e do jogo de quarta-feira pode provocar mudanças na escalação do Paraná. A ideia inicial do técnico Wagner Lopes é repetir a escalação, mas ele vai ouvir antes o fisiologista do clube. “Temos um grupo que tem equilibrio, mas estamos aguardando aquele prazo de 48 horas depois do jogo para esperar a análise do departamento de fisiologia para a gente tomar a decisão”, disse. “Precisamos ver isso com calma. A partir de amanhã (sábado) já teremos um esboço mais detalhado para a nossa próxima partida”, afirmou.

Na quarta-feira, o Paraná estreou 10 dos 19 reforços contratados para 2017. Oito deles foram titulares: goleiro Léo (ex-São Paulo); os zagueiros Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Airton (ex-Luverdense), o lateral-esquerdo Igor Carius (ex-ASA), o volante Gabriel Dias (ex-Palmeiras e Bragantino) , os meias Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (ex-Grêmio e Neftchi-AZJ) e o atacante Italo (ex-Guarani). Outros dois entraram no segundo tempo: o volante/meia Alex Santana (ex-Criciúma e Guarani) e atacante Bruno Cantanhede (ex-São Paulo).

Não foram utilizados na partida e aguardam para estrear: os zagueiros Artur (ex-América-MG) e Rayan (ex-ASA), os laterais Júnior (ex-ASA) e Kayke (ex-Internacional), o volante Guilherme Biteco (ex-Ceará), o meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR) e os atacantes Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO), Bentancourt (ex-Defensa y Justicia-ARG) e Felipe Alves (ex-Joinville e Tombense).

Caso não tenha mudanças, o Paraná vai enfrentar o Foz com Léo; Diego Tavares, Brock, Airton e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Jonas Pessalli e Renatinho e Vitor Feijão; Italo.

O Foz foi a última equipe do Interior a iniciar os trabalhos para o Campeonato Paranaense, há 25 dias. Até a quinta-feira, segundo informações do site Oparana.com.br, o clube só tinha dez jogadores registrados no BID: o goleiro Juninho, os zagueiros Wesley e Leandro Cardoso, o volante Roberto, os meias Bruno Flores, Laécio Negreiros, Leandro Amarilla e Yannick Pupo e os atacantes Hugo Leonardo e Alex Santos. O elenco para 2017 é formado por 34 jogadores e comandado pelo técnico Alan Aal.