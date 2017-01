Lotomania acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 8,8 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4296 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (27) em Santarém (PA). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 1,2 milhão. Os números sorteados foram: 07, 25, 26, 52, 63. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 62 apostas ganhadoras, R$ 5.111,43 Terno - 3 números acertados - 4.696 apostas ganhadoras, R$ 101,48 Duque - 2 números acertados - 113.185 apostas ganhadoras, R$ 2,31 LOTOFÁCIL O concurso 1467 da Lotofácil teve oito ganhadores, que levaram R$ 234.111,30 cada. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 01, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 8 apostas ganhadoras, R$ 234.111,30 14 acertos - 597 apostas ganhadoras, R$ 1.378,97 13 acertos - 15.334 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 177.859 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 880.104 apostas ganhadoras, R$ 4,00 LOTOMANIA Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1731 da Lotomania. Na faixa de zero acertos, também não houve vencedor. As dezenas sorteadas foram: 15, 16, 20, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 54, 56, 58, 61, 76, 77, 79, 83, 99. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 8,8 milhões. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador! 19 acertos - 16 apostas ganhadoras, R$ 23.180,67 18 acertos - 348 apostas ganhadoras, R$ 951,58 17 acertos - 5351 apostas ganhadoras, R$ 43,32 16 acertos - 12.546 apostas ganhadoras, R$ 18,47 15 acertos - 53.436 apostas ganhadoras, R$ 4,33 0 acertos - Não houve acertador!