Justiça bloqueia R$ 158 mil de Eike e R$ 57 milhões de advogado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal bloqueou R$ 158 mil depositados em contas atribuídas ao empresário Eike Batista, suspeito de pagar e ajudar a ocultar propina ao ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). Foram localizados também R$ 57 milhões em nome do advogado Flávio Godinho, ex-executivo do grupo EBX e que elaborou, segundo as investigações, a operação financeira para repassar a propina para o peemedebista. A informação foi divulgada pelo "Jornal Nacional", da TV Globo, e confirmada pela reportagem. O total bloqueado pela Justiça foi de R$ 67 milhões. O bloqueio atende a determinação do juiz Marcelo Bretas. Os recursos ficam à disposição da Justiça em caso de condenação futura dos investigados.