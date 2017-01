SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Beto Barbosa foi levado à delegacia, onde acabou autuado por desacato, na manhã desta sexta-feira (27), em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o motivo foi o artista ter se desentendido com o segurança de um supermercado. No entanto, como os funcionários do estabelecimento preferiram não prestar queixa, ele acabou autuado por ter desacatado um dos policiais envolvidos no caso.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará informa que o cantor Beto Barbosa foi autuado em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato, após os funcionários do supermercado, onde ocorreu o desentendimento, optarem por não representarem contra o artista. Ele será liberado após assinar um termo de compromisso em juízo", declarou a secretaria em nota enviada.

"O fato ocorreu após a Polícia Militar ser acionada para uma ocorrência envolvendo o cantor, que se desentendeu com o segurança de um supermercado localizado na praia de Iracema. Em seguida, Beto Barbosa foi conduzido para a unidade policial, onde desacatou um dos policiais com palavras de baixo calão", completou.

Durante a tarde, o artista falou com jornalistas que estavam do lado de fora da delegacia e explicou que a confusão começou quando um segurança o repreendeu ao entregar leite a uma moradora de rua. "Eles falaram para mim 'não dá bebida para ela, porque é uma drogada, uma mendiga'. Eu respondi que ela poderia ser o que fosse, mas é também um ser humano, e eu quero dar uma lata de leite para ela. E dei. Depois dessa lata de leite, me algemaram", disse. O artista acabou liberado pela polícia.