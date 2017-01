CRISTINA CAMARGO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), 75, precisou realizar exames médicos nesta sexta-feira (27) hospital Sírio-Libanês após sentir uma "forte fisgada" na costela esquerda inferior ao jogar capoeira com adolescentes da Fundação Casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo comunicado divulgado pelo próprio vereador nas redes sociais, a tomografia realizada mostrou que não houve fratura, mas ele vai sentir dores nos próximos dez dias. "Ao me entusiasmar com o convite feito pelos rapazes da Fundação Casa para jogar capoeira com eles, dei um passo e uma virada ousada com o corpo", explicou no comunicado. "Ao cair com o suporte do braço esquerdo, senti forte fisgada na costela, que começou a doer." Suplicy estava na Fundação Casa para uma palestra a 64 adolescentes sobre a Renda Básica de Cidadania, antiga proposta do parlamentar. A palestra foi mantida mesmo após o tombo e, segundo o vereador, suas ideias foram apoiadas pelos internos. Antes de falar sobre a Renda Mínima, ele assistiu uma apresentação de samba, rap e capoeira. O Sírio-Libanês é o mesmo hospital onde está internada a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e, segundo boletim médico, está "sedada e com pressão intracraniana controlada" e continua "estável e com mesmo suporte intensivo".