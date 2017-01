SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta (27), aos 77 anos, o ator inglês John Hurt. Ele lutava contra um câncer no pâncreas, segundo o tabloide britânico "The Daily Mirror". Hurt começou no teatro e migrou para o cinema nos anos 1960. O primeiro papel de destaque veio em 1966, com "O Homem Que Não Vendeu Sua Alma". Também atuou em atuou em conhecidas produções hollywoodianas como "Alien, O Oitavo Passageiro" (1979), "V de Vingança" (2005), "O Espião que Sabia Demais" (2011), além de fazer o papel de Mr. Ollivander na série "Harry Potter". Também protagonizou "1984" (1984), adaptação da distopia escrita por George Orwell. Um dos trabalhos mais conhecidos do ator foi o personagem-título de "O Homem Elefante" (1980), de David Lynch: um homem desfigurado que vira atração de circo. Hurt chegou a ser indicado ao Oscar por sua atuação, mas não levou a estatueta. Também foi indicado ao prêmio da Academia por sua performance como ator coadjuvante em "O Expresso da Meia-Noite" (1978). Sua última participação no cinema foi em "Jackie", de Pablo Larraín, que estreia em 2/2. Ele deixa a mulher, Anwen Rees-Myers, com quem estava casado havia 12 anos.