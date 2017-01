Serena Williams se torna primeira do mundo com vitória na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Serena Williams, 35, venceu a final do Aberto da Autrália neste sábado (28) contra a irmã, Venus Williams, 36, por 2 sets a 0, com parciais 6-4 e 6-4. Esse é seu 23º título de torneio da era profissional do esporte, o que a torna a primeira do mundo. A última final de Grand slam entre as irmãs Williams havia sido em Wimbledon, em 2009. Favorita para a vitória, Serena Williams se manteve na frente durante todo o jogo, que durou 1 hora e 21 minutos. Serena Williams se tornou também a jogadora com mais participações em finais do Aberto da Austrália, com oito decisões.