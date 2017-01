Pato dá esperança, mas Vasco diminui empolgação sobre Luis Fabiano

GUSTAVO FRANCESCHINI E PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de anunciar a contratação de Luis Fabiano como quase certa, o Vasco diminuiu sua empolgação com relação ao negócio. O atacante ainda espera que o Tianjin Quanjin decida se irá mantê-lo, e a demora na definição frustra os dirigentes do Vasco. Embora haja esperança pelo avanço das conversas do clube chinês com Alexandre Pato, os cartolas cariocas não estão mais convencidos de que o ex-são-paulino terminará a novela em São Januário com um final feliz. A situação já se arrasta há semanas. Luis Fabiano foi um dos destaques do Tianjin Quanjin na última temporada e tem mais um ano de contrato, mas não sabe se permanecerá no clube. Caso seja liberado para voltar ao Brasil, o atacante faz questão de receber o que lhe cabe em contrato, o que ajuda a explicar a demora na definição dos chineses. Mesmo se Pato for para China, não é certo que Luis Fabiano será liberado Treinado pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, o Tianjin investiu no belga Alex Witsel para o meio-campo e deseja um nome de peso também no ataque. Por isso, negocia com Alexandre Pato, que foi liberado pelo Villarreal e está em Catania, na Itália, onde os chineses fazem pré-temporada, para assinar a transferência. A ida de Pato ao Tianjin pode ser um obstáculo para Luis Fabiano, já que o novo regulamento do Campeonato Chinês só permite que três estrangeiros estejam em campo ao mesmo tempo -cada time pode ter até cinco no elenco. Além de Pato, o Tianjin ainda teria Geuvânio, ex-Santos, e Witsel, o que deixaria um deles sempre fora das partidas. Em um cenário natural, a ida de Pato seria a notícia que faltava para carimbar a saída de Luis Fabiano da equipe e liberar uma vaga de estrangeiro. No entanto, nem mesmo o Vasco vê esse desdobramento como algo fácil. Antes otimista, o clube de São Januário agora adota a cautela. As quase duas semanas de espera pela sonhada rescisão diminuíram a empolgação dos vascaínos. ‘Ele tem contrato, os chineses não são fáceis. Não conseguimos prever algo concreto‘, disse um dirigente do Vasco.