Sete veículos se envolvem em série de acidentes na Avenida das Torres

28/01/17 às 10:58 Redação Bem Paraná com informações do G1

Sete veículos se envolveram em uma série de acidentes envolvendo na Avenida das Torres, em Curitiba, na madrugada deste sábado, deixando sete pessoas feridas, Segundo a Polícia Miilitar, foram três batidas, uma seguida da outra, no sentido São José dos Pinhais da avenida.

As vítimas têm entre 17 e 31 anos e foram encaminhadas com ferimentos leves para três hospitais: Hospital Cajuru, Hospital do Trabalhador e Pronto Socorro de São José dos Pinhais