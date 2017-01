(foto: Reprodução/Facebook)

A Band leva ao ar neste domingo (29), às 22h, a 65ª edição do Miss Universo. A apresentadora Renata Fan ancora a transmissão ao vivo, que terá participação de Cássio Reis e comentários do stylist Rapha Mendonça. A tradução simultânea será feita por Malcolm Forest e Célia Regina R.D. Kfouri.

O público pode fazer a diferença e ajudar a representante brasileira. Uma das candidatas do Top 12 será escolhida por voto popular. A votação pode ser feita no site oficial do concurso, no Twiiter usando as hashtags #MissUniverse, #AskMissUniverseBrazil e #Brazil ou então pelo aplicativo oficial do Miss Universo para smartphones.

Para os paranaenses de Umuarama, no Noroeste do Estado, a grande atração é a participação de Raissa Santana, Miss Umuarama 2016, Miss Paraná 2016 e Miss Brasil 2016.

Raíssa iniciou o confinamento do concurso no último dia 12. “Só quero dizer que tenho a gratidão no meu coração por tudo o que vocês têm feito até agora. Quero pedir que continuem mandando essa energia positiva que estão mandando pra mim, isso está me fazendo muito bem aqui. Vai começar o Miss Universo e estou muito feliz e contente por tudo o que fiz até agora, pelo meu trabalho, pela minha preparação. Agora só vou mostrar para eles tudo o que fiz e como me preparei. Obrigada", declarou a miss.

A brasileira disputa o título de mulher mais bonita do mundo com mais de 80 candidatas na cidade de Manila, nas Filipinas. A atual detentora do título, Pia Alonzo Wurtzbach, vai coroar sua sucessora em casa. Será a terceira vez que as Filipinas sediam o concurso.