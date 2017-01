Serena Williams vence irmã e quebra recorde na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Serena Williams, 35, conquistou o 23º título de sua carreira ao vencer a final do Aberto da Austrália neste sábado (28) contra a irmã, Venus Williams, 36, por 2 sets a 0, com parciais 6-4 e 6-4. A marca é um novo recorde mundial da era profissional do esporte e a traz novamente à primeira posição do ranking da WTA (associação internacional de tênis feminino, na sigla em inglês). Ela deixa para trás a tenista alemã Steffi Graf, campeã por 22 vezes, nas décadas de 1980 e 1990. Agora, sua meta é atingir a marca da australiana Margaret Court, recordista com 24 conquistas ainda na era amadora, que perdurou até 1968, quando teve início o período profissional. Serena conquistou dez de todos os seus títulos após os 30 anos de idade. A última final de Grand Slam entre as irmãs americanas havia sido em Wimbledon, em 2009. No Aberto da Austrália, elas tinham se enfrentado pela última vez há 14 anos, em 2003. Nas duas ocasiões a irmã mais nova foi a vencedora nas finais. No total, foram disputados 28 jogos entre as Williams, a caçula ganhou 17. Favorita, Serena se manteve na frente durante a maior parte do jogo, que durou 1 hora e 21 minutos. No duelo bem disputado, ela impôs seu jogo desde o princípio com os saques mais potentes da partida, o que a fazia cometer mais duplas faltas também. O primeiro set foi cheio de quebras de serviço. Depois de quatro perdas de saque, Venus conseguiu a primeira confirmação no 3 a 2. Mas, ela voltou a ter problemas na sequência e Serena fechou a parcial por 6 a 4. Os problemas diminuíram para Venus no segundo set. O equilíbrio, no entanto, prevaleceu, desta vez, sem muitas quebras de saque. Serena teve diversas oportunidades até conseguir vencer um game com saque da irmã e seguir para a conquista. "Estou imensamente orgulhosa de você", disse Venus à irmã mais nova logo após o final da partida. "Ela é uma pessoa incrível e eu não chegaria ao 23º título sem ela", declarou Serenasobre a irmão enquanto recebia o troféu na Austrália. "Venus é a única razão para as irmãs Williams existirem. Obrigado por me inspirar a ser a melhor", acrescentou. Serena tornou-se também a jogadora com mais participações em finais do Aberto da Austrália, com oito decisões e sete vitórias. O espanhol Rafael Nadal, 9º do ranking mundial, e o suíço Roger Federer, 17º, disputam entre si uma decisão de grand slam, após seis anos, na partida decisiva do aberto da austrália, neste domingo (29). A final do torneio acontece às 6h30 (horário de brasília), com transmissão pela ESPN.