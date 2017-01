DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se depender do Corinthians, Rodriguinho vai defender o clube na temporada 2017 mesmo com o interesse de times do exterior. A venda do passe do meio-campista está descartada por Flávio Adauto, diretor de futebol alvinegro. Em contato com a reportagem, Adauto disse que o Corinthians recusou nesta sexta-feira a primeira proposta do Fenerbahçe-TUR porque Rodriguinho "não está à venda". Na última quinta-feira, o time turco fez uma proposta pelo meia, mas viu o Corinthians recusar a investida no dia seguinte. O clube paulista considerou, inicialmente, as cifras do negócio baixa. A tendência é que os turcos voltem a carga nos próximos dias. Com a postura corintiana, o atleta só deixaria o clube se o Fenerbahçe pagasse a multa rescisória do atleta, cujo valor é desconhecido -sabe-se, porém, que o clube elevou o valor quando renovou o contrato do atleta em março passado. Rodriguinho, por sua vez, gostaria de defender um time europeu e acredita que terá uma rápida adaptação na Turquia depois de ouvir referência do volante Cristian, que defendeu o Fenerbahçe por cinco anos. O jogador negociava, antes da proposta, a renovação do contrato com o Corinthians. O vínculo se encerrará em dezembro. Dessa forma, Rodriguinho poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano. Prestes a completar 29 anos, o jogador vive o melhor momento da carreira. Na última quarta-feira, Rodriguinho defendeu a seleção brasileira contra a Colômbia depois de Tite convocar apenas atletas do futebol brasileiro. Rodriguinho chegou ao Corinthians em setembro de 2013 e só ganhou espaço no time alvinegro depois de dois empréstimos (Grêmio e Al-Sharjah, dos Emirados Árabes). De volta do time alvinegro, o meia foi um importante reserva na campanha do título brasileiro. Com as saídas de Renato Augusto e Jadson, Rodriguinho tornou-se uma das principais peças do meio-campo. No ano passado, ele entrou em campo 49 vezes e marcou dez gols pelo Corinthians.