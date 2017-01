Juíza de Cambará proíbe roupas curtas no Fórum da cidade

A juíza Thais Terumi Oto, da Comarca de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, emitiu uma norma que proíbe vestimentas curtas nas dependências do fórum do município. A norma já causa polêmica, e até a seccional da OAB ficou contrária. Segundo a norma estabelecida pela juíza, as mulheres não podem entrar no fórum trajando decotes muito profundos — que deixem mais da metade do colo co seio visível —, roupas transparentes a ponto de permitir a visão de partes do corpo ou das roupas íntimas, roupas sem alças ou que deixem à mostra grande parte da barriga ou costas, shorts, ainda que usando meia calça por baixo e saias que cubram menos de dois terços da coxa, além de bonés, chapéus, gorros ou boinas.

Para os homens também há restrições, como camisetas regatas, camisas que deixem à mostra mais da metade do torax e bonés, chapéus, gorros, ou boinas.

Para a Seccional da OAB na região, a medida é desproporcional com o clima da região, onde faz muito calor. O Norte Pioneiro é uma das regiões onde mais faz calor no Estado, e não é incomum que os termômetros atinjam marcas como 35 ou 36ºc, além da umidade relativa ser baixa também em alguns dias.

Também criticam que no despacho da juíza ficou a cargo do vigilante impedir a entrada de pessoas nos trajes proibidos. A justificativa da magistrada é que "tais trajes são considerados incompatíveis com o decoro e a dignidade forenses".