Ex-primeira-dama Marisa Letícia permanece sedada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital Sírio Libanês divulgou na tarde deste sábado (28) um novo boletim sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Segundo o comunicado, Marisa encontra-se "em condição clínica estável e permanece sedada, com monitorização neurológica." A ex-primeira-dama sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na terça (24). Na quarta (25), ela foi submetida a um procedimento de introdução de um cateter para drenagem e redução da pressão arterial do cérebro. Marisa Letícia nasceu em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) em 7 abril de abril de 1950. Ela conheceu o ex-presidente Lula em 1973, aos 23 anos, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O casal tem quatro filhos.