Clube confirma negociação com outro volante brasileiro do Sporting

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após anunciar o volante Elias como reforço para a temporada 2017, o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, segue conversando com o Sporting, de Portugal. O motivo agora é o também volante Bruno Paulista, 21. O mandatário alvinegro confirmou que o jogador é um dos interessados para ocupar a última vaga aberta no elenco do Atlético. O desejo do presidente atleticano é preencher as vagas abertas com as saídas de Leandro Donizete e Júnior Urso. Como Elias já está certo, falta apenas um volante para compor o elenco, como revelou Daniel Nepomuceno, em entrevista à Rádio Itatiaia. O dirigente também descartou interesse no chileno Claudio Baeza, do Colo-Colo. "O Atlético precisa de um primeiro volante sim. Mas tem que ter mais paciência para contratar. Em um ano com 80 jogos, e em uma função tão importante, a gente precisa. O Bruno é menino novo, foi destaque no Bahia. A gente tem interesse. O Baeza foi pegadinha de empresário, que a imprensa comprou. Então não tem anda. Mas vamos com calma, para avaliar bem e poder suprir essa última vaga." Se Elias custou 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,5 milhões) ao Atlético, a contração de Bruno Paulista seria sem custos para clube mineiro. A conversa entre brasileiros e portugueses é para que o volante seja emprestado por uma temporada, com o Atlético recebendo o atleta apenas com a obrigação de pagar os salários. Atualmente, o elenco atleticano tem quatro volantes, sendo três deles promovidos recentemente da equipe sub-20. Rafael Carioca é a opção mais experiente à disposição de Roger Machado, que conta ainda com Yago, Ralph e Cícero. Outra opção seria Lucas Cândido, mas o volante passou por cirurgia no joelho esquerdo e volta aos gramados somente no fim de 2017.