Trecho da BR-277 no km 73, com movimento ainda no meio da tarde de sábado (foto: Reprodução/Ecovia)

Quem for viajar pela BR-277, sentido Litoral, neste fim de semana, encontrará o tráfego alto em vários momentos. A concessionária Ecovia prevê 120 mil veículos no último fim de semana do mês de janeiro.

Os horários com maior movimento foram registrados na sexta-feira (27) entre 19h e 20h com quase 2,2 mil veículos seguindo rumo Litoral. Neste sábado (28), tente programar sua viagem ao período da tarde. Já ao domingo (29), 35 mil veículos devem trafegar no sentido Curitiba e os horários com maiores movimentos devem ser atingidos entre 18h e 22h.

Para o conforto de todos os usuários, a Ecovia disponibiliza lixeiras recicláveis em vários pontos ao longo da rodovia, com destaque para os SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) localizados no km 10, 35 e 61. Quem quiser programar sua viagem, pode acompanhar o perfil @ecovia do Twitter, que é atualizado todos os dias, mesmo nos fins de semana, com informações sobre o tráfego, interdições e previsões do tempo. O 0800 410 277 também pode ser acionado em casos de acidentes.