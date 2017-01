No 1º mês, Cruzeiro já vai igualar sua maior maratona de jogos de 2016

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada oficial de jogos nem começou e o Cruzeiro já vai encarar uma maratona há muito tempo não vista. A partir deste domingo, o clube mineiro inicia uma série de nove partidas em menos de um mês, com intervalos de no máximo três dias de descanso entre cada um dos duelos. A sequência tão precoce não só pode ser comparada como até iguala os momentos em que a equipe entrou em campo com maior frequência em toda a temporada de 2016. Neste primeiro mês, serão nove jogos em 28 dias. Começa contra o Villa Nova, neste domingo, passa pelo clássico contra o Atlético-MG, pela Primeira Liga, no meio de semana, e volta para o estadual no final de semana seguinte. Até o dia 11, o Cruzeiro vai dividir as atenções nas duas competições. Depois, haverá a estreia na Copa do Brasil, diante do Volta Redonda. A sequência só termina três jogos mais tarde, no sábado de carnaval, dia 25 de fevereiro. A média durante esta maratona será de uma partida a cada 3,1 dias. Em toda a temporada de 2016, o Cruzeiro viveu essa alta média de jogos em três ocasiões. Diferente do atual momento, em todas elas o time jogou por oito vezes. Em contrapartida, entrou em campo em um espaço menor de dias (24 e 25 dias). As médias foram de um jogo a cada 3 e 3,1 dias. A primeira maratona foi de 12/06 até 06/07, a segunda de 08/09 a 01/10 e a terceira de 13/10 a 06/11. Em todas elas, o maior intervalo entre as partidas foi de três dias. Maratona neste início de ano: - Villa Nova, Atlético-MG, Tricordiano, Chapecoense, Tupi, Volta Redonda, URT, Joinville e Caldense. 9 jogos em 28 dias (29/01 a 25/02) Maratonas de 2016: - Atlético-MG, Flamengo, Grêmio, Ponte Preta, Palmeiras, Chapecoense, Vitória e Vitória. 8 jogos em 25 dias (12/06 a 06/07) - América-MG, Botafogo, São Paulo, Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Corinthians e Grêmio. 8 jogos em 24 dias (08/09 a 01/10) - Palmeiras, Chapecoense, Corinthians, Vitória, Grêmio, Atlético-PR, Grêmio e Fluminense. 8 jogos em 25 dias (13/10 a 06/11)