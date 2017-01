Audax infla preço de ingresso na estreia de Rogério Ceni

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Audax espera lucrar com a estreia oficial de Rogério Ceni como técnico do São Paulo. O time de Osasco será o adversário do time do Morumbi na rodada de abertura do Paulista, no domingo, dia 5, na Arena Barueri. Por isso, o presidente do clube, Vampeta, decidiu subir o preço dos ingressos para R$ 100. No entanto, a medida não foi vista com bons olhos pelo torcedor são-paulino, que propôs até um boicote ao jogo. Como a venda de ingressos ainda não aconteceu da maneira esperada, o clube de Osasco deve intensificar o trabalho de marketing a partir de terça-feira, um dia depois de o time ser apresentado oficialmente. "Ainda estamos fechando promoções com empresas da região e colaboradores. Também estamos pensando em uma ação específica com o lado social",contou Marcelo Santoro, o coordenador de comunicação do Audax. Além do custo do ingresso, parte da bronca da torcida são-paulina está no fato de o presidente do time de Osasco ser Vampeta, ex-jogador do Corinthians e famoso pelas polêmicas com o São Paulo. "O valor é esse. Se você fizer uma pesquisa e ver o quanto os outros clubes cobraram no ano passado, vai ver que estou cobrando mais barato. A bronca é porque sou Corinthians", disse Vampeta. O ex-goleiro e hoje treinador do São Paulo, Rogério Ceni, prefere não se intrometer na discussão. Apesar de esperar o apoio do torcedor, vai entender quem não comparecer ao estádio. "A decisão do preço do ingresso não cabe a nós discutir, porque não somos o mandante. O Audax é o mandante do campo, do estádio e do preço. Não vou opinar de algo que não me pertence. O São Paulo pode até lançar um pacote favorecendo o torcedor, com dois três jogos no Morumbi com esse valor de ingresso. Quem se sentir à vontade, pode ir, quem se sentir explorado, vá aos jogos do Morumbi. Seria injusto ou incoerente dizer vá ou não. É uma questão particular de cada um", ponderou Rogério Ceni.