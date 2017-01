Metalúrgicos de São José dos Pinhais conquistam R$ 34 mil entre PLR e abono

(foto: Divulgação/Assessoria)

Na tarde desta quinta-feira (26) trabalhadores da JTEKT, em São José dos Pinhais, aprovaram em assembleia liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) o acordo salarial com um montante de R$ 34.816,54. Negociada entre Sindicato e direção da empresa a proposta aprovada na porta de fábrica é válida para 2017 e 2018. A quantia que chega quase aos R$ 35 mil por trabalhador, é soma do abono com a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para o período em vigência.

“É um acordo importante, tanto para os trabalhadores quanto para a empresa, pois motiva a todos na linha da produção, fortalece a marca e reflete positivamente na economia. É este bom senso que nós metalúrgicos sempre procuramos estabelecer nas negociações”, ressalta o presidente do SMC, Sérgio Butka.

A JTEKT é uma empresa japonesa com unidade brasileira em São José dos Pinhais desde 2010. Esta planta emprega cerca de 450 trabalhadores e produz peças automotivas, entre elas direções hidráulica e elétricas. O potencial de produção é de 1,3 milhão de peças por ano. Além do mercado interno, a empresa atende também as principais montadoras do Mercosul.

Veja abaixo o acordo salarial para 2017/18



- PLR:

R$ 11.550,13 (2017 e 2018)

2017

R$ 6.731,93 de adiantamento para abril

R$ 4.818,20 (fechamento 100% das metas) para janeiro de 2018

- Abono: R$ 5.858,14 (2017 e 2018)

2017

R$ 1.972,19 de adiantamento para abril

R$ 3.885,95 para outubro

- Salário:

INPC + 1,5% aumento real (aplicação em Novembro de 2017/18)

- Vale Alimentação:

2017: Aumento de 17%, subindo dos atuais R$ 343,00 para R$ 400,00 (aplicação em Outubro)

2018: R$ 400,00 reajustado pelo INPC + 1,5% de aumento real (aplicação em Outubro)

FonteS para entrevista:

Sérgio Butka – Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba: (41) 99211-6353