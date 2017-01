Titular, Gabriel Jesus participa de 2 gols e ajuda City a vencer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus foi escalado pela primeira vez como titular e ajudou o Manchester City a vencer o Crystal Palace por 3 a 0. A partida disputada em Londres neste sábado (28) foi válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. No primeiro tempo, ele deu a assistência para Sterling abrir o placar e quase deixou o seu nos minutos finais. No segundo tempo, continuou se movimentando bastante, sofreu faltas e arrancou elogios dos ingleses que assistiram à partida. Leroy Sane marcou o segundo gol. Yaya Touré aumentou de falta, que foi sofrida por Jesus. "Foi uma maravilhosa assistência do jovem Jesus", disse o narrador da rádio BBC, que transmitiu a partida, sobre o primeiro gol. O jogo não foi transmitido por nenhuma TV na Inglaterra e nem no Brasil. No final do segundo tempo, Gabriel teve outra grande oportunidade de deixar o seu. Dentro da área, ele chegou a driblar o goleiro, mas escorregou e não conseguiu chutar. O duelo também deve ter ajudado o atacante a se habituar um pouco mais ao clima inglês. Antes da partida, ele já havia sido fotografado todo coberto no treino de aquecimento pré-jogo. No segundo tempo, uma chuva ajudou a derrubar ainda mais a temperatura em Londres. Segundo relatos de quem estava no estádio do Palace, chegou a cair granizo. Mesmo assim, o brasileiro de 19 anos não pareceu se intimidar. "Gabriel Jesus volta para ajudar na marcação, rouba a bola, livra-se de dois e toca para Yaya Touré. Muita dedicação do atacante", escreveu o perfil do clube no Twitter. "Não sei se Gabriel Jesus vai jogar os 90 minutos, mas seu aproveitamento é fenomenal", escreveu o jornalista Stuart Brennan, que cobre o City para o "Manchester Evening News". VEJA OS JOGOS E RESULTADOS DA COPA DA INGLATERRA DESTE SÁBADO (28) Liverpool 1x2 Wolverhampton Wanderers Tottenham 4x3 Wycombe Chelsea 4x0 Brentford Rochdale 0x4 Huddersfield Middlesbrough 1x0 Accrington Burnley 2x0 Bristol City Lincoln 3x1 Brighton Crystal Palace 0x3 Manchester City Blackburn 2x0 Blackpool Oxford 3x0 Newcastle United Southampton x Arsenal