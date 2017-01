Falta pouco para começar o Campeonato Paranaense. Veja onde seu time joga

Atlético é o atual campeão paranaense (foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Neste final de semana tem início a disputa do Campeonato Paranaense da 1ª Divisão de 2017. A competição começa com a partida entre J.Malucelli e Cascavel, que se enfrentam no sábado, 28, no Ecoestádio Janguito Malucelli. Já no domingo (29), outras dez equipes estreiam no estadual, com o jogo entre Paraná Clube e Foz do Iguaçu na grade de transmissão da RPC TV.

O atual campeão Atlético encara na primeira rodada o Rio Branco, que volta a disputar jogos na Estradinha, em Paranaguá. Já Cianorte e Prudentópolis, que conquistaram o acesso em 2016, enfrentam Coritiba e Londrina, respectivamente.



O Cianorte, campeão paranaense da segunda divisão, recebe o Alviverde, no Estádio Albino Turbay. Já o Prude joga contra o Tubarão, no Estádio do Café, em Londrina. E, completando a rodada, em Cornélio Procópio, o PSTC recebe o Toledo.

Confira as informações da primeira rodada abaixo:



Jogo: J.Malucelli x Cascavel (Campeonato Paranaense 2017 – 1ª Rodada)

Data e Horário: 28/01/2017, às 17h

Local: Ecoestádio Janguito Malucelli, em Curitiba

Árbitro: João Paulo Romano Queiroz

Assistentes: Julio Cesar de Souza e Wagner Junior Bonfim Ledo



Jogo: Cianorte x Coritiba (Campeonato Paranaense 2017 – 1ª Rodada)

Data e Horário: 29/01/2017, às 17h

Local: Estádio Municipal Albino Turbay, em Cianorte

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior

Assistentes: Felipe Gustavo Schmidt e Arestides Pereira da Silva Junior



Jogo: PSTC x Toledo (Campeonato Paranaense 2017 – 1ª Rodada)

Data e Horário: 29/01/2017, às 17h

Local: Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio

Árbitro: Marcelo Sales Correa

Assistentes: Alessandro Rodrigues Mori e João Vagner Cavalari

Jogo: Londrina x Prudentópolis (Campeonato Paranaense 2017 – 1ª Rodada)

Data e Horário: 29/01/2017, às 17h

Local: Estádio Jacy Scaff, em Londrina

Árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz

Assistentes: Adolfo Ferreira Borges e Vinícius Leandro Moreira Martins



Jogo: Rio Branco x Atlético (Campeonato Paranaense 2017 – 1ª Rodada)

Data e Horário: 29/01/2017, às 17h

Local: Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva e Deniel Carvalho



Jogo: Paraná Clube x Foz do Iguaçu (Campeonato Paranaense 2017 – 1ª Rodada)

Data e Horário: 29/01/2017, às 17h

Local: Estádio Durival de Brito e Silva, em Curitiba

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Diego Grubba Schitkovski e Heitor Alex Eurich