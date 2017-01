Trem em alta velocidade acerta caminhão em cheio. Veja o vídeo

(foto: Reprodução/Youtube)

Uma matéria veiculada nesta semana no site da BBC Brasil, mostra as imagens de um acidente impressionante nos Estados Unidos. Um trem de alta velocidade atinge um caminhão bem no seu centro, e a parte ao meio. Impressionantemente, ninguém morreu.

Segundo mostra a imagem, a cancela na rodovia não funcionou e os veículos passam normalmente até que o trem de transporte de passageiros atinge o caminhão. O acidente foi em North Salt Lake, no Estado americano de Utah. Segundo autoridades locais, o acidente teria ocorrido devido a uma falha no sistema de cancelas da passagem de nível.

As cancelas, que paralisam o tráfego na estrada onde estava o caminhão, não desceram quando o trem se aproximava.

As sirenes que tocam um alarme sonoro também não foram acionadas na hora certa. O sistema só entrou em funcionamento depois que o acidente já havia ocorrido. Nevava no momento do acidente.